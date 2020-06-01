Ущерб на полтора миллиарда: Судья из Донецкой области участвовал в рейдерских захватах в Киеве

Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату объектов в Киеве. Преступная группа, в которой участвовал судья, нанесла ущерб бизнесу и государству почти на 1,5 млрд грн. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что судья участвовал в рейдерских схемах по захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности. В результате его действий состоялось незаконное отчуждение имущества более чем 164 млн грн.

«Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции. Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности. В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу на почти полтора миллиарда гривен», – говорится в сообщении.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегая процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 кв. м.

Сейчас судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 («Вынесение судьей заведомо неправосудного решения») Уголовного кодекса Украины. Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 6-ти его сообщникам.