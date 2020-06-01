В Донецке показали, как выглядит улица имени центральной газеты России (Фото)

Улица Комсомольской правды в Донецке находится в Калининском районе, ее протяженность – 2 км. Начинается от улицы Ходоковского и выводит на Левобережную к спорткомплексу «Спарта».

Это частный сектор, здесь тихо, зелено, машины проезжают редко. Как выглядит эта часть неподконтрольного украинской власти города показало российское издание «Комсомольская правда».

«Это раньше была Нахаловка, в 1947 году здесь строились без плана. Мои дед с бабкой в те года сюда приехали из села Константиновка, что за Марьинкой. У них было трое детей. Если бы они там остались, то умерли бы с голода. Здесь построить дом им помогли родственники», – рассказывает местная жительница Марья Петровна.

На противоположной стороне улицы дома побогаче. Они были построены в 60-е годы. Здесь много переселенцев из России – они приезжали на Донбасс работать на шахтах и металлургическом заводе.

На улице есть родник, где многие набирают воду.

Квартальная Валентина Орлова утверждает, что в 2014 году многие жители улицы поддерживали «ополчение». На улице 70 лет не было асфальта, его положили уже при «ДНР» в 2015 году.