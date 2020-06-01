Либо пожизненное, либо смертная казнь: В «ДНР» муж и жена совершили убийство

В «ДНР» задержали 35-летнего жителя Киевского района Донецка, подозреваемого в убийстве женщины. Ранее он был знаком с жертвой и вместе с женой проник в ее дом с целью ограбления. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Киевского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили ,что подозреваемый с женой подошли к дому жертвы, разбили окно, залезли в жилище и стали ждать хозяйку», – говорится в сообщении.

Как рассказывает задержанный, дождавшись хозяйку дома, он отправил жену в другую комнату, а сам напал на женщину, которая боролась и пыталась вырваться. Когда он ее связывал, ей удалось сорвать с него балаклаву, он запаниковал и удушил ее.

Согласно версии «МВД», преступники обыскали дом, забрали личные вещи, сумку жертвы и вылезли обратно через окно, часть вещей выбросили в мусор.

Нападавших разыскали и задержали, по факту возбуждено дело по статье «Уголовного кодекса ДНР» – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Напомним, что в «ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь (расстрел). Уже вынесено несколько таких «приговоров». В частности, смертный приговор вынесли мужчине, который изнасиловал и убил ребенка. Из последних событий, смертная казнь может быть применена к ректору «Донбасской юридической академии ДНР» Сергею Гончарову, который заказал киллеру убийства руководителей «министерства образования ДНР».

Но пока ни один такой приговор не был реализован, т.к. в «республике» отсутствует порядок исполнения такого «наказания».

При этом «уголовный кодекс ЛНР» не предусматривает применение смертной казни, высшей мерой наказания здесь является пожизненное лишение свободы. В «ЛНР» вынесено уже несколько таких приговоров.

В Украине с 1996 года действует мораторий на смертную казнь.