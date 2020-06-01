В Донецкой и Луганской областях возобновляется работа социального транспорта (Расписание)

Благотворительная организация «АДРА Украина» возобновляет работу социального транспорта в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
«Благодаря ослаблению карантинных мероприятий все маршруты бесплатного транспорта возобновляют свою работу», – говорится в сообщении.
Расписание движения автобусов и номера телефонов контактных лиц
Луганская область:
- Маршрут Александровка – Чугинка – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Станице Луганской – 4 часа. График: 4 раза в месяц по запросу. Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559;
- Маршрут Благовещенка – Таловое – Красная Таловка – Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа. График: 6 раз в месяц по запросу. Тел. контактного лица: +380973755039;
- Маршрут Болотенное – Сизое – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Станица Луганская – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу. Тел. контактного лица: +380660536036;
- Маршрут Лобачево – Счастье – Лобачево и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Счастье – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу. Тел. контактного лица в Лобачево: +38099 129 2306, +380950894039;
- Маршрут Лопаскино – Трехизбенка – Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Новоайдаре – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу. Тел. контактного лица в Лопаскино и Трехизбенке: +380661135469;
- Маршрут Крымское – Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Новоайдаре – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Дни недели – по запросу. Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750.
Донецкая область:
- Маршрут Славное – Новомихайловка – Парасковеевка – Марьинка – Красногоровка. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380997856045;
- Маршрут Славное – Новомихайловка – Парасковеевка – Курахово. Время ожидания пассажиров в. Курахово – 4 часа. График: 2 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380997856045;
- Маршрут Степное – Марьинка – Красногоровка. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Степное – Курахово. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Березовое – Марьинка – Красногоровка. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Березовое – Курахово. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Тарамчук – Марьинка – Красногоровка. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Тарамчук – Курахово – Тарамчук. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут №1 Сладкое – Марьинка – Красногоровка. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут №1 Сладкое – Курахово. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица: +380950163830;
- Маршрут Тоненькое – Уманское – Селидово и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Селидово – 4 часа. График: 2 раза в месяц. Вторая неделя месяца по четвергам. Четвертая неделя месяца по средам. Отправление Тоненькое – 6:30, Уманское – 7:00. Тел. контактного лица в с. Тоненькое и Уманское: +38050 9532865;
- Маршрут Возрождение – Роты – Воздвиженка – Луганское – Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Светлодарске – 4 часа. График: 8 раз в месяц. По понедельникам и пятницам каждое воскресенье. Отправление с. Возрождение – 6:15, с. Роты – 6:30, с. Воздвиженка – 6:40, с. Луганское – 7:30. Тел. контактного лица: +380952061363;
- Маршрут с. Гладосово – Травневое – Бахмут и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Бахмуте – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица в Гладосово и Травневом: +380995183551, +380660334817;
- Маршрут Мироновский – Светлодарск и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Светлодарске – 4 часа. График: 8 раз в месяц. Каждый вторник и четверг месяца, в 6:50 от поселкового совета. Тел. контактного лица: +380952061363;
- Маршрут Павлополь – Волноваха и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Волновахе – 4 часа. График: 3 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица в Павлополе: +380954088206;
- Маршрут Бердянское – Лебединское – Мариуполь и обратно. Время ожидания пассажиров в Мариуполе – 4 часа. График: 5 раз в месяц. Первая неделя месяца – во вторник и пятницу. Вторая, третья и четвертая недели – только в пятницу. Бердянское – в 7:30, остановка Бердянское, Лебединское – в 8:00, сельский совет. Тел. контактного лица в Бердянском: +3806730249 21. Тел. контактного лица в Лебединском: +380677105308;
- Маршрут Чермалык – Волноваха и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Волновахе – 4 часа. График: 4 раза в месяц, каждую среду. Отправление в 6:30, сельский совет. Тел. контактного лица в Чермалыке: +380974161902.
При пользовании услугами бесплатного транспорта пассажиры должны придерживаться правил:
- в салоне автобуса находиться в масках и перчатках (перевозчики обеспечены масками, перчатками, и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получит две маски и 1 пару перчаток для поездки);
- при наличии симптомов респираторного заболевания, пассажир не сможет воспользоваться услугами бесплатного транспорта.