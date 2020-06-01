Смена руководства Покровска: Город возглавил младший брат бывшего мэра

Сегодня, 1 июня, сменилось руководство города Покровска (Донецкая обл.). Такие решения были утверждены в ходе сессии городского совета, передают «Донецкие новости».

Так, сложила свои полномочия исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко, которая также является секретарем совета. Она пояснила, что уходит с должности в связи с состоянием здоровья. Один из депутатов потребовал сообщить истинную причину, почему вдруг руководитель города решила оставить пост, «т.к. вы не выглядите больной».

«Каждый человек имеет право на личную тайну, чем он болеет. И учитывая, что я уже месяц нахожусь на больничном, спасибо, что вы оценили мой внешний вид», – ответила Сущенко.

В итоге, депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий Ирины Сущенко в качестве секретаря городского совета с 1 июня.

На мероприятии присутствовал народный депутат Украины Руслан Требушкин, который был мэром Покровска до 22 августа 2019 года, и сложил полномочия в связи с избранием в Верховную Раду. «Я уверен, что вы поправите свое здоровье и присоединитесь к нашей дальнейшей работе», – сказал Требушкин, вручая цветы Сущенко.

Далее депутаты проголосовали за кандидатуру на пост секретаря совета – Алексея Требушкина, который является депутатом Покровского горсовета, он также младший брат Руслана Требушкина.

Согласно биографии, опубликованной на сайте городского совета, Алексей Требушкин родился 9 августа 1979 года, не имеет высшего образования – указано «общее среднее». Беспартийный, стал депутатом от партии «Відродження». Работал в коммерческих структурах, а после – заместителем начальника в КП «Управление городского хозяйства».

В связи с тем, что мэр города может быть избран только в ходе выборов, то сейчас секретарь горсовета автоматически становится и исполняющим обязанности городского головы.

Также в ходе сессии была утверждена отставка по собственному желанию заместителя Покровского городского головы Андрея Луганского.

Также депутаты приостановили полномочия заместителя городского головы Елены Олехнович. Ей предложили должность начальника отдела культуры.