Неравномерно и непредсказуемо: ООН призывает упорядочить пропуск на КПВВ

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани раскритиковала существующий порядок исключений по пропуску людей через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом идет речь в ее заявлении, опубликованном сегодня, 1 июня, на сайте организации.

Лубрани отмечает, что во всем мире был введен карантин и ограничения на передвижение для предотвращения распространения COVID-19. В таких мероприятиях также должны быть учтены некоторые исключения для людей, оказавшихся в особых чрезвычайных ситуациях.

По ее словам, на востоке Украины прекращение работы всех КПВВ с конца марта значит, что сотни людей, которые могут столкнуться с такими особыми обстоятельствами, не могут сообщить об этом или получить помощь на системной основе.

«ООН и гуманитарные организации признают работу, проведенную по внедрению некоторых исключений, благодаря которым граждане могут пересекать линию разграничения для воссоединения с семьями в случае необходимости ухода за близкими, прохождения срочного медицинского лечения, посещения похорон родных и тому подобное. Однако такие исключения применяются неравномерно и непредсказуемо. Мы обеспокоены тем, что граждане, имеющие обоснованные основания, не получают разрешение на пересечение линии разграничения», – подчеркивает координатор ООН.

«Поскольку количество граждан Украины, которым срочно нужно пересечь КПВВ, уже является значительным и продолжает расти каждый день, я призываю все вовлеченные стороны ввести прозрачный и эффективный механизм рассмотрения таких случаев и прошу ускорить предоставление разрешений в случае чрезвычайных обстоятельств до тех пор, пока действуют связанные с COVID -19 ограничения», – отмечает Лубрани.

Она также добавила, что введение понятных и четко определенных критериев является критически важным для тех людей, которые имеют законные основания для получения исключительного разрешения на пересечение линии разграничения.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на время карантина через линию разграничения пропускают людей только при критических жизненных ситуациях (лечение, смерть близких родственников). Однако разрешение на пропуск должно быть с обеих сторон.

При этом украинская сторона обвиняет представителей «Л-ДНР» в блокировании допуска. С 22 мая по индивидуальным разрешениям по состоянию на 17 мая ее пересекли 335 человека. При этом «Л-ДНР» не пропустили более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего ООС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям. В свою очередь «Л-ДНР» обвиняет в блокировании процесса пересечения линии разграничения украинскую сторону.