Ездила в «ДНР» на поиски: Мать пропавшего украинского солдата верит, что он жив

Ядвига Лозинская уже почти 5 лет разыскивает сына, воевавшего на Донбассе. Андрей Лозинский – мотострелок 93-й бригады, попал в плен «ДНР» 29 августа 2014 года под Старобешево, передает «Радио Свобода».

Житель Днепра Андрей Лозинский за полгода до войны закончил срочную службу в армии. Побыл дома 8 месяцев. А 3 апреля 2014 года, как говорит Ядвига Лозинская, ему пришла повестка. И после подготовительного полигона его с сослуживцами направили в зону проведения АТО – на блокпост в Донецкой области.

А 24 апреля 2014 года ему исполнилось 22 года.

В августе их бригаду отправили под Саур-могилу. «Пока они туда дошли, Саур-могила была уже сдана. Их вернули на Иловайск. Воевали они там, в школе №14 были», – рассказывает мать Андрея.

Последний раз со своего телефона Андрей выходил на связь 28 августа 2014-го. Тогда уже был в разгаре Иловайский котел. На следующий день рано утром его колонна должна была выдвинуться в село Многополье неподалеку от Иловайска.

Ядвига говорит, что с Андреем договорилась каждый день созваниваться или хотя бы отправлять сообщение. Звонков и СМС не было, поэтому 30 августа 2014 года мать начала поиски сына.

По ее словам, в части никакой информации не было. Ядвиге выделили комнату в одном из помещений 93-й бригады в поселке Черкасское (Днепропетровская обл.).

И мать начала собирать информацию о пропавшем Андрее, опрашивала тех, кто воевал и вернулся из плена: «Несколько человек заявили, что моего сына расстреляли, когда взяли в плен».

Их свидетельствам Ядвига не поверила и не верит до сих пор. Говорит, что эти люди ехали в разных машинах, поэтому Андрей с ними быть не мог.

Вместе с подругой Лозинская поехала в «ДНР». Женщины жили в Донецке и объезжали те территории, где проходили бои. Ядвига собирала информацию, общалась с представителями местной «администрации». ««Я политических каких-то заявлений не предъявляла, потому что приехала на переговоры с людьми, которые на тот момент олицетворяли собой "власть". Я общалась с ними как с людьми, которые могут помочь мне в поисках… Я же мама! За своим сыном я пойду куда угодно, в огонь и в воду», – поясняет женщина.

В Старобешево ей сообщили, что всех пленных отправили в захваченное здание СБУ в Донецк. Дальше, по словам матери, удалось выяснить, что Андрея вывезли в «ЛНР» в район Брянки, а потом посадили за решетку в колонию № 38 в городе Должанске (до переименования – Свердловск).

Больше никакой информации о судьбе Андрея Лозинского нет. Ядвига говорит, что последнего человека, который видел Андрея живым в плену, освободили в начале ноября 2014 года. То есть, на то время ее сын был жив.

Ядвига Лозинская

Женщина уверяет, что видела сына в списках на обмен в 2014 году. «17 декабря 2014 года я была в Министерстве обороны Украины, где мне показали список на обмен. И там Андрей был. То есть 26 декабря 2014 года его должны были обменять», – говорит она.

В конце мая 2015 года Лозинской пришла бумага о том, что есть частичное совпадение ДНК Андрея с «телом Х». Ядвига говорит, что в Управлении СБУ Запорожской области получила фото останков без одежды и заключение эксперта, что человек погиб от взрыва фугаса. По словам Лозинской, тело было захоронено 1 октября 2014 года.

Также мама солдата говорит, что в августе 2016 году военные провели официальное расследование. Собрали показания людей, которые видели Андрея Лозинского в плену живым в ноябре 2014 года и опросили еще два источника, найденные мамой Ядвиги. Они, по словам Лозинской, дали показания, что Андрей жив.

«Копию этого расследования я предоставила следователю СБУ. Оно было полностью проигнорировано до сегодняшних дней», – утверждает Ядвига.

Она добавляет, что в августе 2018 года в здании Днепропетровской ОГА ей сказали, что была проведена экспертиза «тела Х». Она показала 99,99 % совпадения трупа неизвестного солдата с Андреем Лозинским.

14 ноября 2019 года на Кушугумском кладбище возле Запорожья провели эксгумацию «тела Х». «В гробу оказались останки нескольких людей, еще и разных периодов. И одежда нескольких человек с шевронами "40-ки" (40-й батальон территориальной обороны, – ред.). Андрюха [Лозинский] ростом – метр девяносто, носит вещи 46-48 размера. А вещи в гробу– 42-44 и 52-56. По описанию в выводе эксперта на "теле Х" не было вещей, поэтому никто не подготовил брезента для вещей, их от неожиданности вывалили просто на землю возле могилы. Затем, когда собирали вещи назад, в огромный синий кулек, остатки обгоревшего тела оставались на земле. Их собрали только после окрика военного капеллана Андрея, который был возле разрытой могилы», – вспоминает Лозинская:

После эксгумации в деле Андрея сменили троих следователей. Сейчас, как говорит Лозинская, оперативная съемка эксгумации тела потеряна, заключение эксперта потеряно.

Ядвига уверена, что сын ее жив и находится в плену.

В мае этого года Лозинская собиралась ехать в Донецк, чтобы встретиться с другими матерями без вести пропавших. «Чтобы наладить связь с матерями с той стороны и через них воздействовать на тех людей, которые могут быть полезны хотя бы для внесения в списки на обмен», – так поясняет свой ход мыслей мать. Но этим планам помешал карантин.