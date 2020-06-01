Выставляют на приватизацию: «Центрэнерго» понес убытки в 2 миллиарда

Приватизация производителя тепловой энергии «Центрэнерго», который потерял миллиард гривен, планируется на II квартал 2021 года. Пока же Фонд госимущества (ФГИ) оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд грн. Об этом заявил председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает Reuters.

«Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по вопросам приватизации. Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии проведет все необходимые процедуры подготовки предприятия к приватизации», – сказал Сенниченко и уточнил, что большая часть процесса приватизации отложена до 2021 года из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Глава Фонда госимущества также прокомментировал убытки «Центрэнерго». Сенниченко заявил, что предыдущее руководство компании отказалось публиковать финансовый отчет за 2019 год, Фонд оценивает убытки «Центрэнерго» за это время в более чем 2 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества, определить цену на «Центрэнерго» удастся только после того, как в компании проведут ревизию и оценят ее убытки и долги.

Напомним, что 29 мая Фонд госимущества вернул «Центрэнерго» под контроль государства – наблюдательный совет назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности «Центрэнерго», приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19. В марте Кабинет министров передал на продажу 4 больших объекта и более 400 малых.