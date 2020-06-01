Путин назначил новую дату голосования по изменениям в Конституцию РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил новую дату голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – 1 июля 2020 года. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что дата установлена, «учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Перед подписанием указа в Кремле под председательством Путина прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию с участием руководства российского Центризбиркома.

День голосования сделают выходным.

Напомним, что согласно действующей Конституции РФ президент не может находиться на должности больше двух сроков. В Госдуме решили внести поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Это позволит Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и находиться у власти еще два президентских срока.

«Власти Л-ДНР» заявили, что планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию.