Донбасс: Украина вошла в 8-ку стран по числу вооруженных атак на школы (Видео)

За 6 лет на востоке Украины разрушены или повреждены 750 школ, некоторые из них не поддаются восстановлению. Об этом сообщает Украинский офис «Женевского призыва».

Например, в селе Золотое-5 местная школа попадала под обстрел несколько десятков раз, иногда – по 5 раз за месяц. Даже в 2019 году из-за обстрелов временно прекращали работу около 50 учебных заведений. За три недели апреля 2020 года подверглись обстрелам 4 школы.

Эти обстоятельства создают серьезные препятствия к получению образования в зоне военного конфликта на Донбассе.

Боле того, по итогам первых трех лет вооруженного противостояния на востоке, Украина вошла в число 8 стран-лидеров по количеству вооруженных атак на школы.

«Нашими соседями по антирейтингу являются Афганистан, Сирия и Южный Судан. Украина также находится в списках стран, на территории которых зафиксирована вербовка детей и их участие в боевых действиях, а образовательные учреждения использовались для военных нужд. Располагаясь в учебных заведениях – даже заброшенных – военные могут превратить гражданский объект в легитимную для противника цель», – подчеркнула глава Украинского офиса «Женевского призыва» Варвара Пахоменко.

В этой связи организация «Женевский призыв» в качестве члена Глобальной коалиции по защите учебных заведений от атак в 2010 году разработала акт об обязательствах по защите детей от последствий вооруженного конфликта. Этот документ в одностороннем порядке могут подписать даже негосударственные военизированные группировки, взяв на себя обязательства защищать детей и образование в условиях войны.

На сегодня 26 негосударственных вооруженных формирований по всему миру подписали этот нормативный документ. Среди его положений:

учебные заведения нельзя обстреливать;

военные не должны базироваться вблизи них;

детей не должны вербовать в ряды личного состава или как-либо еще использовать в военных целях;

детей и преподавателей запрещается брать в плен.

Организация выпустили видео с напоминанием о главных правилах войны и необходимости защищать детей и образование: