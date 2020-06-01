В НВФ «Л-ДНР» массово привлекают подростков, – Офис генпрокурора

В незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» на Донбассе, начиная с 2014 года, массово привлекаются несовершеннолетние. В настоящие время 29 подростков осуждены за участие в вооруженном конфликте. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Прокурорами в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований (НВФ), контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе НВФ.

«В частности, в сентябре 2014 года главари одного из НВФ привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца», – сообщили в Офисе генпрокурора.

В ОПУ отмечают, что в соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.