Поставки оружия в «ЛНР»: На Луганщине обнаружили часть российского реактивного огнемета (Фото)

В Луганской области вблизи линии соприкосновения между поселками Горное и Золотое обнаружен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А» калибра 72 мм. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. «Огнемет применяется незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против ВСУ», – говорится в сообщении.

Таким образом задокументирован очередной факт поставки Россией вооружения незаконным вооруженным формированиям «ЛНР».

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). «В дальнейшем они будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства», – отметили в прокуратуре.