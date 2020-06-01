RU
Все новости

Поставки оружия в «ЛНР»: На Луганщине обнаружили часть российского реактивного огнемета (Фото)

01.06.20 20:23
Корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А»
Корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А»

В Луганской области вблизи линии соприкосновения между поселками Горное и Золотое обнаружен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А» калибра 72 мм. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. «Огнемет применяется незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против ВСУ», – говорится в сообщении.

Таким образом задокументирован очередной факт поставки Россией вооружения незаконным вооруженным формированиям «ЛНР».

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). «В дальнейшем они будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства», – отметили в прокуратуре.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк