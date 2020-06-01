Рада отменит ограничения по голосованию переселенцев на выборах, – нардеп

Переселенцам из Донбасса и Крыма отменят ограничения по голосованию на выборах. Об этом заявил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас к сожалению, эти территории (Крым и неподконтрольный украинскому правительству Донбасс – ред.) не смогут по объективным причинам участвовать в референдуме, так же как и в выборах. Как только прекратится ситуация, которая сложилась, тогда и на тех территориях можно будет проводить референдум. Мы упрощаем для переселенцев возможность голосовать. Это была моя принципиальная позиция», – сказал парламентарий.

Качура рассказал, что соответствующий комитет в Верховной Раде работает над изменениями в законодательство о выборах.

«Я – член профильного комитета. Мы разрабатываем сейчас пакетные изменения в избирательный кодекс и проголосуем на ближайших сессиях. Все ограничения, которые сейчас есть, – они будут убраны. Граждане Украины, которые родились в Донецкой и Луганской областях и там зарегистрированы, смогут проголосовать, если они проживают на подконтрольной территории Украины. Все права украинских граждан на оккупированных территориях, в Донбассе или Крыму, будут восстановлены. Они смогут как избиратели участвовать во всех видах выборов», – резюмировал Александр Качура.