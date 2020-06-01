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В «ДНР» карантин сделали бессрочным

01.06.20 20:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» продлили действие карантина («режима повышенной готовности»), связанного с СOVID-19. Ранее его конечной датой было установлено 31 мая.

Сегодня, 1 июня, «глава ДНР» Денис Пушилин подписал новый «указ», согласно которому карантин продлевается «до особого распоряжения».

При этом ослаблены несколько ограничений:

  • уже разрешается пребывание в общественных местах детей возрастом до 14 лет без сопровождения одного из родителей (опекуна);
  • можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе (включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования без привлечения зрителей, в том числе по командным видам спорта);
  • можно проводить досуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них.

Тем не менее часть карантинных запретов остались:

  • пенсионеры и иные лица льготных категорий продолжают пользоваться общественным транспортом, оплачивая полную стоимость проезда (льготы пока не действуют);
  • не должны проводиться «налоговые» проверки в отношении субъектов хозяйствования, в сфере деятельности которых введены ограничения или запреты.

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