В «ДНР» карантин сделали бессрочным

В «ДНР» продлили действие карантина («режима повышенной готовности»), связанного с СOVID-19. Ранее его конечной датой было установлено 31 мая.

Сегодня, 1 июня, «глава ДНР» Денис Пушилин подписал новый «указ», согласно которому карантин продлевается «до особого распоряжения».

При этом ослаблены несколько ограничений:

уже разрешается пребывание в общественных местах детей возрастом до 14 лет без сопровождения одного из родителей (опекуна);

можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе (включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования без привлечения зрителей, в том числе по командным видам спорта);

можно проводить досуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них.

Тем не менее часть карантинных запретов остались: