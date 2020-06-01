В Мариуполе вышла из карантина больница, где произошла вспышка коронавируса

Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе возобновила работу после карантина, который был установлен в апреле. Здесь от пациента заразились коронавирусом 19 медработников, передает «MRPL.city».

Как рассказала директор учреждения Ольга Голубченко, больница открылась еще 18 мая, а 25 мая заработало отделение урологии, где и случился очаг заражения.

«Все пациенты и врачи прошли ПЦР-исследование. После отрицательных результатов все отделения работают в штатном режиме. В неврологии есть сомнительный результат. Мы закрыли поступление пациентов туда, но отделение работает», – отметила Ольга Голубченко.

По ее словам, все медики, заразившиеся коронавирусом, уже выздоровели. Сейчас ситуация в больнице стабильная. При поступлении пациентов тестируют на COVID-19.

Напомним, 25 апреля были зафиксированы 19 случаев заражения коронавирусом у медработников Мариуполя. Все заразившиеся – сотрудники областной больницы интенсивного лечения, которая не была предназначена для приема больных COVID-19. В учреждение поступил ургентный больной, у которого позже выявили коронавирус.