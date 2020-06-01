Еще масштабнее: В «ДНР» определились с датой военного парада

В «ДНР» официально назначили проведение военного парада в честь в честь 75-летия победы на 24 июня – одновременно с парадом в России.

Как говорится в телеграм-канале «главы ДНР», мероприятие традиционно пройдет в Донецке по центральной улице Артема.

«Парад планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тыс. человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Денис Пушилин сегодня, 1 июня, лично проверил подготовку военной техники к мероприятию, «результатами остался удовлетворен».

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с коронавирусом в России, а следом в «Л-ДНР» перенесли парад в честь 75-летия победы, который должен был пройти 9 мая. В РФ перенос сделали на 24 июня, а шествие «Бессмертный полк» – на 26 июля. В «республиках» к репетициям парада планировали приступить с 1 июня. При этом в «Л-ДНР» конкретная дата акции «Бессмертный полк» пока не назначена. Рассматриваются несколько вариантов, например, провести «полк» в день парада или подогнать дату под Россию.