Оторвало голень: В «ЛНР» на мине подорвался рыбак

Инцидент случился 30 мая в поселке Калиново (Попаснянский р-н, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.). Мужчина наступил на взрывоопасный предмет у реки Лугань и лишился части ноги.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», 30 мая в 16:59 в службу спасения поступило сообщение о том, что в 14:20 в поселке Калиново возле реки Лугань предположительно на мине подорвался местный житель.

«46-летний рыбак получил травматическую ампутацию правой голени и болевой шок. Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение Стахановской городской больницы», – говорится в сообщении.

В данный момент мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.