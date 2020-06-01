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Оторвало голень: В «ЛНР» на мине подорвался рыбак

01.06.20 21:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Инцидент случился 30 мая в поселке Калиново (Попаснянский р-н, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.). Мужчина наступил на взрывоопасный предмет у реки Лугань и лишился части ноги.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», 30 мая в 16:59 в службу спасения поступило сообщение о том, что в 14:20 в поселке Калиново возле реки Лугань предположительно на мине подорвался местный житель.

«46-летний рыбак получил травматическую ампутацию правой голени и болевой шок. Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение Стахановской городской больницы», – говорится в сообщении.

В данный момент мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

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