По двое в купе: Из Мариуполя отправился первый поезд в Киев (Фото, видео)

Сегодня, 1 июня, с железнодорожного вокзала «Мариуполь» отправился первый после послабления карантина поезд №10 Мариуполь-Киев, передает «Сайт города Мариуполя».

Билеты на «Ночной экспресс» были раскуплены полностью. Правда, в каждом купе ехало только по 2 человека: один – на верхней полке, второй – на нижней с противоположной стороны.

«Мы на воскресенье купили билеты на автобус, как вдруг увидели, что пускают поезд. Это же намного комфортнее и безопаснее», – рассказал один из пассажиров.

На входе в вагоны пассажиров обязывают надевать маски. По словам проводника Анастасии Яроцкой, они должны следить за тем, чтобы в коридоре и даже во время посещения туалета пассажиры были в масках. В купе решение носить защитную повязку или нет – принимают сами пассажиры.

Чтобы зайти в вагон, нужно пройти через температурный скрининг. Бесконтактными термометрами обеспечены все вагоны.

«Пока ни у кого температуры мы не обнаружили, но если это произойдет, то мы обязаны сообщить начальнику поезда, а он – вызвать "скорую"», – пояснила Яруцкая.

Проводники очень рады, что их поезд возобновил работу, ведь они больше 2 месяцев сидели на карантине.

Фото сайта 0629.com.ua

Продажа билетов открыта на 90 дней вперед. То есть, уже сегодня можно купить билет на 27 августа. Правда, все билеты на плацкартные вагоны раскуплены, по той причине, что такой вагон в поезде №10 – всего один. А вот шанс купить билет в вагон-купе будет, так как они открываются постепенно.

На вокзале Мариуполя надеются, что уже 23 июня карантин закончится и будут возобновлены и остальные поезда – еще 2 состава в Киев и по одному во Львов, Одессу и Харьков.

Напомним, что мариупольский «Ночной экспресс» – один из 7-ми поездов, которые сегодня возобновили движение в Украине. Первым тронулся поезд «Интерсити» сообщением «Киев-Константиновка».