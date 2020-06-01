Запуталась в кабеле: На Донетчине из колодца спасли лису (Фото)

В районе Дружковки (Донецкая обл.) работники железной дороги обнаружили лису, упавшую в технический колодец. Они вызвали экологов, которые спасли и теперь лечат животное. Об этом сообщается на странице регионального ландшафтного парка «Краматорский» в Facebook.

Сотрудников парка с просьбой спасти лису вызвали работники Славянской дистанции электроснабжения тяговой подстанции «Дружковка» (ГП «Донецкая железная дорога»). Выехав на место, экологи обнаружили молодое животное, которое упало в кабельный колодец и запуталось в креплении.

«Была проведена успешная спасательная операция, но лиса получила значительные механические повреждения задних конечностей и брюшной области, кроме того длительное пребывание в ловушке привело к поражению опарышами (личинками мух)», – рассказали сотрудники парка.

В данное время экологи совместно со специалистами городской государственной больницы ветеринарной медицины проводят лечение и реабилитацию животного.