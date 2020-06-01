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Дедлайн – 3 июня: Юные болельщики «Шахтера» могут выиграть призы

01.06.20 21:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В период карантина ФК «Шахтер» проводит очередной конкурс для юных болельщиков «горняков». В рамках нового конкурса каждую неделю маленькие болельщики ФК «Шахтер» узнают об одной из ценностей проекта «Давай, грай!», который Shakhtar Social активно развивает в Украине.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подписаться на страницу @letsplayfcsd, рассказать о своем понимании ценности «Знание», сняв видео или изобразив на рисунке и выложив информацию с хештегом #FCSDзнание в Instagram до 3 июня.

Раз в неделю игроки ФК «Шахтер» определяют победителей, и участники конкурса могут получить один из подарков:

  • главный приз от генерального партнера проекта ДТЭК – обучение на выбранном курсе школы робототехники;
  • футболку ФК «Шахтер»;
  • один из 5 рюкзаков;
  • одну из 3-х книг «Футбол» с автографом Тараса Степаненко.

Победители недели будут объявлены на странице «Давай, играй!» 4 июня.

Также все участники конкурса получат призы от Фонда ООН в области народонаселения.

«Для нас главное, чтобы каждый ребенок имел возможность играть в футбол. Это цель проекта "Давай, играй!". Наш проект – все же больше, чем спорт. "Давай, играй!" – это комьюнити. В период карантина мы были вынуждены прекратить тренировки, но вовлекаем участников в образовательные и развлекательные активности», – отметила Инна Хмызова, директор Shakhtar Social.

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