В Мариуполе показали заброшенный городской морг (Фото)

Большинство отделений горбольницы №3 Мариуполя за последние годы получили современный ремонт и новое оборудование. Отремонтирован педиатрический корпус, детский стационар, а хирургическое отделение еще в работе. Красивые здания будут украшать город со стороны основных проспектов. Однако, в глубине больничного городка, до сих пор можно видеть старые заброшенные сооружения, предает «Сайт города Мариуполя».

Особняком стоит здание бывшего городского морга с угрожающей табличкой «Корпус №3».

Пришедший в негодность морг называют самым страшным местом Мариуполя. Учреждение перестало функционировать около 15 лет назад.

Ранее в морг был свободный доступ, и его посещали любители «жестяка» и «треша». По их словам, создавалось впечатление, что отделение патологоанатомов не просто сократили или уволили, а они в один день исчезли вместе со своими клиентами. В помещении сохранились инструменты, документация, колбы, пробирки... А в некоторых даже человеческие останки в виде образцов зубов, пальцев и внутренних органов.

Архивное фото

Архивное фото

Сегодня это место наглухо замуровали. На дверях висят огромные замки, оконные проемы заложены кирпичом, а на стенах бывшего морга клопы-«солдатики» организовали колонии.

Здание хотели переоборудовать под контору коммунальной медтехники. Но этому проекту не суждено было сбыться.

В 2018 году городские власти заявляли, что на месте морга возведут часовню. Однако до сих пор это так и не произошло. Рядом с бывшим моргом пока только установили вагончик Донецкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, где иногда проходят богослужения.

Под открытым небом здесь хранится и тротуарная плитка. А еще есть общественный туалет, который непонятно почему закрыт на замок.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе планировали создать крематорий. В 2009 году был построен погребальный дом, в котором было выделено место для крематория и выполнены все технические условия для установления печей. Однако, в связи с подорожанием природного газа (более чем в 20 раз) стоимость кремации так же выросла более чем в 20 раз.

В Краматорске местные жители тоже предлагали построить крематорий. Но по заверению властей, строить его нецелесообразно.

Сейчас ближайший крематорий находится в Харькове.