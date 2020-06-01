Первый вуз в Краматорске выходит из карантина

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАБА), которая эвакуирована из неподконтрольной Макеевки в Краматорск, со 2 июня выходит из карантина и возвращается к обычному режиму работы. Об этом говорится в приказе ректора академии Василия Кравца, обнародованном сегодня, 1 июня, передает «КраматорскPost».

Согласно документу, занятия должны проходить в группах не более, чем по 10 человек. В вузе должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. В помещениях академии можно находиться только в защитной маске.

Что касается других вузов в Краматорске, то Донбасская государственная машиностроительная академия (ДГМА) продлевает дистанционное обучение до 22 июня, а руководство Донецкого национального медицинского университета (ДНМУ) решило завершить этот учебный год в дистанционном режиме.

Ректор Донбасского института техники и менеджмента Тамара Кухтик рассказала, что студенты этого вуза все тестирования прошли в мае – и «заочники», и студенты дневного отделения. Сейчас идет корректирующий курс для учащихся, занимающихся по индивидуальному плану. Для выпускников бакалаврата начались подготовительные курсы английского языка для поступления в магистратуру. Студенты 1-3 курсов проходят практику в смешанном режиме – с присутствием у предпринимателей и в госорганах и с помощью вебинаров по специальности.