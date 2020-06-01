Вернулась треть: В Мариуполе заработали детские сады (Видео)

Сегодня, 1 мая в Мариуполе начали работать детские сады, находившиеся на карантине 2,5 месяца.

Так, в детский сад №129 пришло вчетверо меньше воспитанников, чем числятся в списке.

В одной группе сейчас примерно по 10 малышей – дети без масок, но воспитатели не только в защитных повязках, но и в перчатках. Уличную прогулку перерывает медсестра – меряет температуру. Но некоторые дети не могут привыкнуть к бесконтактному градуснику.

«Мало деток, которые убегают или их нужно уговаривать хотя бы руку дать. Температуру мы меряем 4 раза в день. Если повышенная – сразу отводим ребенка в изолятор и вызываем родителей», – поясняет медсестра Лидия Гринева.

Воспитательница продемонстрировала карантинные новшества:

обувь оставляют теперь в коридоре;

за столом сидят по двое малышей;

кровати оставили на прежних местах, но детей кладут спать подальше друг от друга;

в раздевалке распределили ящики для вещей – через один свободный.

«Также мы убрали все мягкие игрушки, все ковры, все многоразовые полотенца. Помещение подготовили заранее, выполнили генеральную уборку – с учетом санитарного регламента, с применением дезинфицирующих средств», – рассказывает заведующая детского сада № 129 Яна Виноградова.

В группах остались только пластиковые игрушки – их легче дезинфицировать. Но стараются, чтобы дети основную часть времени проводили на прогулке.

«Мы уже дополнили варианты подвижных игр, больше читаем сказок», – говорит воспитательница Алина Царенко.

Всего в Мариуполе из 8 тысяч дошкольников в детсады вернулась треть. Но учреждения уже готовы принять и больше малышей. «Мы запланировали такое количество групп, чтобы в них было по 10-12 детей. Это не превышает нормативные требования, чтобы дети могли находиться на дистанции друг от друга. И мы планировали, что к нам придут 5,5 тысяч детей», – прокомментировала главный специалист Департамента образования Мариупольского горсовета Ирина Куркина.

Родителям, которые только планируют вести детей в детский сад, предварительно нужно у врача взять справку об эпидокружении – чтобы медики подтвердили, что ребенок здоров.

Как сообщалось ранее, Донецкая область перешла на второй этап карантина 25 мая. Но окончательное решение о снятии ограничений принимают местные власти. Поэтому детские сады в регионе открылись не во всех городах. Например, в Краматорске дошкольные учреждения заработают после 9 июня, в Бахмуте – аналогично. А в Дружковке они открылись сегодня, 1 июня.

А вот в Северодонецке малыши пошли в детсады еще 25 мая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»