Вернулся из Беларуси: В Донецкой области новое заражение COVID-19 (Карта)

Сегодня, 1 июня, в Донецкой области подтвержден еще один новый случай COVID-19, при этом четверо пациентов – выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Заболел 48-летний житель Славянска, который вернулся домой из Беларуси.

«Выздоровели четверо мариупольцев: две женщины (53 и 48 лет) и два мужчины (77 и 25 лет)», – уточнил губернатор.

Таким образом, со дня объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 163 случая коронавирусной болезни, из них:

4 случая завершились летально;

61 пациент лечится;

98 человек выздоровели.

Среди выздоровевших:

67 – из Мариуполя;

8 – из Бахмута;

по 4 – в Константиновке и Мангушском районе;

по 2 – в Славянске, Краматорске и Никольском районе;

по 1 – в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецк, Святогорск; в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человека (9 690 пациентов – выздоровели, 718 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» – 419 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).