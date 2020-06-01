Вернулся из Беларуси: В Донецкой области новое заражение COVID-19 (Карта)

Сегодня, 1 июня, в Донецкой области подтвержден еще один новый случай COVID-19, при этом четверо пациентов – выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Заболел 48-летний житель Славянска, который вернулся домой из Беларуси.
«Выздоровели четверо мариупольцев: две женщины (53 и 48 лет) и два мужчины (77 и 25 лет)», – уточнил губернатор.
Таким образом, со дня объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 163 случая коронавирусной болезни, из них:
- 4 случая завершились летально;
- 61 пациент лечится;
- 98 человек выздоровели.
Среди выздоровевших:
- 67 – из Мариуполя;
- 8 – из Бахмута;
- по 4 – в Константиновке и Мангушском районе;
- по 2 – в Славянске, Краматорске и Никольском районе;
- по 1 – в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецк, Святогорск; в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.
Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человека (9 690 пациентов – выздоровели, 718 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).
В «ДНР» – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» – 419 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).