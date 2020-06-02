В «ДНР» сообщили, как намерены наказать парней и девушку, повредивших стелу в Харцызске

Повредившим стелу «Победа» жителям неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.) грозит лишение свободы.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», «действия задержанных жителей Харцызска, повредивших инсталляцию к Дню Победы, были квалифицированы в соответствии с законодательством ДНР, злоумышленники будут привлечены к ответственности».

Молодые люди были задержаны. «Несмотря на то, что трое фигурантов полностью осознают свою вину и раскаиваются в содеянном, они понесут наказание в соответствии с законодательством республики», – уверяют в «ДНР».

«Действия задержанных подпадают под санкции ч. 2 ст. 179 УК ДНР (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества) и влекут за собой наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок», – добавляют в «республике».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) новый арт-объект в виде слова «Победа», установленный на постаменте неподалеку от «горотдела полиции», 14 мая был поврежден. Двое 20-летних парней и девушка, подозреваемые в причастности к данному инциденту, были задержаны.