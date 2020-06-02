Дети и тренеры – в масках: В Северодонецке открыли 5 спортивных школ (Фото)

В Северодонецке после карантина 1 июня открылись 5 детских спортивных школ. На входе в спортзалы меряют температуру, дезинфицируют руки. Тренеры проводят занятия в масках.

По словам заместителя городского головы Северодонецка Алексея Светикова, открыты все спортивные секции, которые были до карантина, но с ограничениями. «Сейчас в секции могут одновременно заниматься не более 10-ти человек. Дети занимаются в масках – там, где есть возможность. Понятно, что если дети плавают, то они не могут надеть защитные маски», – сказал Светиков.

Напомним, с 1 июня в Украине начинается новый этап ослабления карантина. В частности, разрешены: работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»