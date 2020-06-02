Луиш Каштру и Марлос признаны лучшими в Премьер-лиге по итогам тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника ФК «Шахтер» Луиша Каштру лучшим тренером 24-го тура чемпионата Украины, в котором его команда одержала волевую победу над киевским «Динамо» (3:1), сообщает сайт Украинской Премьер-лиги.

Победа в матче позволила «горнякам» оторваться от ближайших преследователей на 16 очков.

В заслуги Каштру записывают победу над принципиальным и крайне мотивированным соперником, ведь на кону матча стояла путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Также португалец сумел правильно подготовить команду после двухмесячного перерыва, вызванного карантином, и справился, несмотря на кадровые потери.

Лучшим игроком 29-го тура Премьер-лиги стал полузащитник «оранжево-черных» Марлос, оформивший дубль в матче с «Динамо».

Отмечается, что за Марлоса свои голоса отдали все члены экспертного совета: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.