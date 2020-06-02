Резников оценил вероятность полномасштабной войны Россией

На сегодняшний день нет угрозы полномасштабной войны России против Украины, но остается вызов, с которым Украина живет уже шесть лет. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «Интерфакс-Украина».

Резников отметил, что продвижение российских войск глубже в территорию Украины уже не видит как угрозу, потому что 350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны.

«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», – резюмировал Алексей Резников.