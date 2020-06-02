В Украине от коронавируса вылечились уже более 10 тыс. человек

В Украине за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 388 человек. При этом зафиксированы 328 новых случаев заболевания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 328 человек. Из них 22 ребенка и 61 медицинский работник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. При этом выздоровели 388 человек. В целом за все время пандемии заболели 24 340 человек. Из них 1 747 детей и 4 682 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 10 078 человек. Летальных случаев 727», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях.

Отметим, что, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 164 случая заболевания COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 163), в Луганской – 47 случаев.