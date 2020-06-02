COVID-19: В «ЛНР» заявили, что новых заболевших нет

В «ЛНР» зарегистрированы 419 случаев заболевания COVID-19, за сутки не выявили ни одного нового случая. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно проведенным 1 июня исследованиям, выявлены 0 новых случаев заболевания COVID-19», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 2 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 419:

выписан – 321 человек,

летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июня в Украине коронавирусом заболели 24 340 человек (10 078 пациентов выздоровели, 727 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 164 случая СOVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 163, 98 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 47 случаев СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 419 случаев (выздоровел 321 человек, летальных случаев – 6). В «ДНР» (на 1 июня) – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18).