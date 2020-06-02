Сводка из зоны ООС за 1 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, также НВФ применили беспилотный летательный аппарат. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один воин Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Гнутово из гранатометов различных систем. Также был использован БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Попасной НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Майорска.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.