Что Кулеба и Ермак могут привезти из Берлина по Донбассу: Мнения экспертов

Сегодня украинская делегация отправляется в Берлин говорить о Донбассе и условиях второй встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Если бы не пандемия COVID-19, которая охватила весь мир, саммит в Нормандском формате прошел бы в апреле в Берлине. Правда, и без коронавирусного кризиса шансы на встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции не были стопроцентными. Об этом пишет «Сегодня».

Москва выдвигала невыполнимые для Киева условия: прямой диалог Украины с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ), чтобы свою военную агрессию представить, как внутренний конфликт, и добиться снятия санкций, и закрепление особого статуса Донбасса на уровне нашей Конституции. Украина справедливо говорила: сначала безопасность, желательно с миротворцами, и передача Киеву контроля над границей, а потом местные выборы на Донбассе. Журналисты издания узнавали, готова ли Россия под давлением коронакризиса и падения цен на нефть пойти на уступки, и когда возможна вторая встреча Зеленского и Путина.

О визите министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Берлин стало известно сразу после поездки в Германию замглавы российской Администрации президента Дмитрия Козака, который в Кремле продолжает курировать Приднестровье и Молдову. Посланник Путина приезжал в Берлин 13 мая. По итогу были лишь сухие комментарии Козака российской прессе: «Прошедшие в Берлине консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров по Донбассу».

За две недели до этого, 30 апреля, после первой встречи Зеленского и Путина в рамках Нормандского саммита в Париже, прошла видеоконференция министров иностранных дел «нормандской четверки». Уже тогда комментарии Дмитрия Кулебы и его российского коллеги Сергея Лаврова показали, что позиция России не меняется, и пока Украина не пойдет на уступки, второй встречи лидеров «Нормандии» не будет.

Глава МИД РФ заявил, что из 9 пунктов коммюнике Парижского саммита выполнен только один – обмен пленными. Во-первых, по словам Сергея Лаврова, Киев должен решить вопрос об амнистии. Во-вторых, предоставить Донбассу особый статус в составе украинского государства.

«Киевские власти уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском. А именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Нет прогресса и в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" (это механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, – авт.) в украинское законодательство», – заявил 30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

В тот же день на брифинге Дмитрий Кулеба ответил, что министры обсуждали в основном безопасностные вопросы, и любая политическая дискуссия в Нормандском формате базируется на принципе: сначала безопасность. Также министр иностранных дел Украины еще раз подчеркнул, что Киев никогда не выйдет за красные линии.

«Определенная часть разговора была посвящена попыткам моего российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Еще раз публично хочу заявить, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены представлять интересы украинцев с оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия, как страна-агрессор, Украина, как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ, как посредник, а также приглашенные участники ("ДНР"/"ЛНР", – авт.), является ключевым механизмом для поиска решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Буквально вчера стало известно, что Кулеба и Ермак летят в Германию в составе большой делегации: с вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, министром обороны Андреем Тараном, замглавы ОПУ Игорем Жовквой и другими.

Несложно догадаться, о чем украинская делегация будет говорить в Берлине. Во-первых, это вопросы безопасности: прекращение огня, обмен пленными, вывод российских наемников и техники и передача Украине контроля над границей. Позиция Украины давно известна: сначала безопасность, потом местные выборы и предоставление Донбассу особого статуса. Позиция России кардинально отличается.

Что в такой безвыходной ситуации украинская делегация может привезти сегодня из Берлина? Ни для кого не секрет, что условием для первой встречи Зеленского и Путина в Париже было согласие Украины на «формулу Штайнмайера». Условием для второй встречи в Берлине, судя по всему, должно было стать согласие Киева на прямой диалог с Донецком и Луганском. Первый шаг в этом направлении был сделан на заседании ТКГ 11 марта в Минске, когда Андрей Ермак подписал проект решения о создании Консультативного совета. По утечкам этого документа в СМИ, подлинность которого в ОПУ не опровергли, Консультативный совет должен быть создан на базе политической подгруппы ТКГ с правом решающего голоса.

Финальный документ о создании такого совета должны были подписать на заседании ТКГ в конце марта. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Позже в интервью изданию Алексей Резников заявил, что «коронавирус не имеет никакого отношения к решению о создании Консультативного совета, потому что оно не предполагает каких-либо обязательных подписей, это видение одной из сторон, что им бы хотелось подписать это в виде какого-то решения».

Похоже, финализацию создания Консультативного совета в ОПУ решили поставить на паузу. Более того, в колонке для Atlantic Council Алексей Резников и вовсе написал, что для восстановления территориальной целостности Украины нужно рассмотреть вопрос о возвращении в формат Будапешта (Будапештского меморандума, – авт.), и первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой.

Правда, на сегодняшний день эксперты не видят, каких договоренностей можно достичь Украиной и западными партнерами, которые бы восприняла Россия.

«Сейчас есть хороший повод откладывать встречи лидеров Нормандского формата под поводом пандемии. На встрече в Париже, насколько мы знаем из разных источников и каких-то утечек информации, Путину не удалось достичь того результата, который планировался. Даже на этапе подготовки этой встречи, наиболее существенные российские предложения не были по той или иной причине одобрены другой стороной. И сама встреча до последнего была под вопросом. Ну и, помните ситуацию с Сурковым, который вроде бы кидался бумагами? То есть, под давлением украинского общества и партнеров, Украина еще больше отказалась от российских ловушек. Поэтому, очевидно, пока у Путина не будет уверенности в том, что есть смысл встречаться, кроме того, чтобы сфотографироваться с европейскими лидерами, Россия будет и дальше делать заявления, такие, как делал Лавров», – сказал сайту содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Всех интересует, когда же может состояться вторая встреча Зеленского и Путина в Нормандском формате. На пресс-конференции 20 мая президент Украины заявил, что саммит «четверки», который готовы провести и Германия, и Франция, состоится сразу после окончания пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря МИД ФРГ Марии Адебар, на видеоконференции 30 апреля министры иностранных дел «нормандской четверки» договорились о проведении еще по меньшей мере одной встречи на уровне министров перед возможным саммитом лидеров. То есть, если предположить, что две встречи глав МИД пройдут в июне-июле, то на саммит можно выйти в августе или уже осенью.

Однако военные эксперты не видят такой возможности в связи с проведением Россией в сентябре стратегических учений «Кавказ-2020», которые могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления на Украину.

«Сейчас существует несколько факторов, которые обусловливают готовность России начать наступление на Украину снова. Именно сейчас создаются еще более угрожающие условия. "Кавказ-2020" – это подготовительная модель. Уже в августе будут собраны под 150 тыс. войск и флот (ЧФ, который будет усилен группами кораблей Северного и Балтийского флота). Во второй половине августа вся эта группировка будет готова к проведению широкомасштабной операции. Учебной или боевой – это, в принципе, не имеет значения, потому что эти войска будут отрабатывать сценарии, которые, я уверен, будут направлены на отработку создания наземного коридора, блокады Украины с моря, операции в районе Донбасса и конкретную отработку операций по прорыву из Крыма», – говорит заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Однако, по его словам, вторая встреча в Нормандском формате все же возможна, если Украина капитулирует, иначе Путин не будет приезжать и слушать, как Зеленский говорит о выводе войск и контроле над границей.

«Мотивы Путина не изменились. Его задача – это разрушение Украины. В крайнем случае – "приднестровизация" оккупированного Россией Донбасса с его последующим вмонтированием в политическое "тело" Украины. Если Украина от этого отказывается, требуя вывода российских войск и передачи контроля над границей, это Путина не устраивает. Но плохая новость для нас в том, что он никуда не спешит», – подытожил Михаил Самусь.