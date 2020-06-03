От Путиловского моста до «Ветки»: Житель Донецка показал Киевский проспект (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец показал, как сегодня выглядит проспект Киевский.

Мужчина начал прогулку у Путиловского моста. «Вот как выглядит Киевский проспект спустя 6 лет войны», – сказал он.

Дончанин отметил, что в двух домах – №66 и №68 – вставили окна. «Не знаю, зачем в таком доме вставлять стекла, тут никто явно не живет… На Октябрьском много кому надо вставить окна. Дома более целые, чем здесь – и не вставляют… Тут же вообще все разрушено», – поделился он мнением.

Входы в подъезды закрыты на замки.

Далее по проспекту – отреставрированная остановка «Больница №18».

Также дончанин показал, в каком состоянии находится сама больница. «Окон нет, фасад побит осколками, внутри уже тоже ничего нет… Огромное здание, пока никому не нужное. Только отреставрировали его перед боевыми действиями», – сообщил мужчина.

Он добавил, что от этого места – 7-10 минут на машине до центра города. «Магазины в этой части города, естественно, не работают, потому что мало людей тут проживают… Большинство окон забиты ОСБ… А раньше здесь кипела жизнь», – сказал дончанин.

По его словам, и далее по пр. Киевскому во многих домах вставлены новые окна. Разбитыми по-прежнему остаются магазинчики, аптеки в районе «Точмаша», разрушена и остановка.

Остановка находится возле разбитого супермаркета. Она – конечная для автобусов, дальше по району транспорт не ходит.

Мужчина направился дальше, в сторону «Ветки». «Раньше бизнес по Киевскому процветал. Сейчас мало кто осмеливается открыть здесь какую-либо точку», – сообщил он.

Подземный переход напротив автосалона «Форд» – освещен. Дончанин рассказал, что во время активных боевых действий в нем прятались от обстрелов люди.

Автосалон сейчас функционирует как автомастерская. Территория, где раньше стояли машины, зарастает зеленью. Фасады главного здания залатали плитами ОСБ.

Здание «Приватбанка» заброшено, банкоматы несколько лет не работают, далее – автосалон «Рено», также не функционирует.

Дончанин показал памятник, рядом с которым перечислены, как указано, «воины-журналисты, ушедшие из жизни после 1999 года». Рядом – памятник журналистам «республики»: в списке – 4 фамилии.

Напротив – здание, где до войны размещались редакции нескольких СМИ, а также различные офисы – восстанавливают.

«Не существует дома по Киевскому, который не пострадал бы от боевых действий», – отметил житель Донецка.

Он показал в том числе дом, который построили, но не успели ввести в эксплуатацию. Дончанин поделился наблюдением: на заброшенных автостоянках и в иных местах, где ходят мало людей – воруют тротуарную плитку.

Территория у здания Киевского «райисполкома» ухожена, высажены цветы. Неподалеку – фундамент магазина, разбитого во время обстрелов. В сквере работает фонтан, за территорией также следят.

Далее мужчина дошел до «Ветки». Транспорт в этом районе ходит: в частности, ездят трамваи и автобусы.