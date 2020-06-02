«Юность» под тряпками и дом, где жил «Моторола»: В Донецке показали одну из главных улиц (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал от начала и до конца улицу Челюскинцев.

«Очень интересная улица, очень много объектов интересных», – отметил дончанин.

Улица Челюскинцев (бывшая Девятая линия), по его словам, одна из самых больших в Донецке. Она берет свое начало у старого здания планетария, в месте пересечения с ул. Коцюбинского. Заканчивается – на пересечении с ул. Разенкова.

Дончанин рассказал, что в начале улицы раньше было кладбище, которое позже заасфальтировали. По улице Челюскинцев ходит трамвай. Житель Донецка считает Челюскинцев третьей по значимости улицей города – после Артема и Университетской.

«Во время боевых действий – 2014-2015 год – эта территория обстреливалась», – сообщил он.

Мужчина миновал на легковом авто «Донецкий республиканский краеведческий музей», Дворец молодежи «Юность». «"Юность" не отреставрирована. Говорили, будут реставрировать, но так все это и осталось… Она завешена тряпками, да и только», – сообщил житель Донецка.

Напротив «Юности» – гостиница Shakhtar Plaza. Далее по улице – стадион «Донбасс Арена», напротив него – РСК «Олимпийский».

Проследовав далее, дончанин отметил, что это «студенческие места» – поблизости расположен Студгородок, на самой улице – некоторые корпуса высших учебных заведений. Дальше – здание «прокуратуры» и рядом красивое здание с колоннами, где располагается «суд ДНР».

На Крытом рынке – много людей, стояночные места заняты практически все. Дончанин показал также место, где трамвайная линия уходит с ул. Челюскинцев на ул. Артема. Затем он пересек пр. Ильича.

Также мужчина рассказал, что проехал дом, в котором был взорван руководитель незаконного вооруженного формирования – командир батальона «Спарта» Арсен Павлов («Моторола»): многоэтажку ниже красного магазинчика было плохо видно из-за деревьев.

«Плакаты у нас по городу, кто заметил, одни и те же – с 9 Мая, с 11 мая, с праздником Победы, с днем республики», – сообщил он.

Практически в конце улицы мужчина свернул в сторону улицы Артема. «Такая экскурсия», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube