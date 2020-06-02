В ВСУ зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находятся два человека – в Ровенском военном госпитале – 1 военнослужащий и в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона – 1 работник ВСУ.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – отмечается в сообщении.

Восемь человек (Киевская область – 2 военнослужащих, Ровенская – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область – 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – сообщили в Медицинских силах.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня коронавирусом в ВСУ болеют 124 человека. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 448 человек. У 137 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайших трое суток.