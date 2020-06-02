Для «перевоспитания»: На Луганщине женщина посадила дочь на цепь

В Кременной (Луганская обл.) 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что во второй половине дня 1 июня в Кременской отдел полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи.

По адресу, который назвал мужчина, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Как выяснилось на месте происшествия, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которые ей надела ее 44-летняя мать.

«Как пояснила полицейским мать она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью женщина привязывала веревку к своей ноге и к цепи на ногах дочери, чтобы и ночью "контролировать" ребенка», – рассказали в полиции.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Проводится досудебное следствие.