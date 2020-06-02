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Изъяли более 1,8 тыс. боеприпасов: На Донетчине разминировали участок у железной дороги (Фото)

02.06.20 11:37
Фото: пресс-служба Волновахской РГА
Фото: пресс-служба Волновахской РГА

Спасатели разминировали 42 га территории вблизи н.п. Ольгинка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Волновахской районной государственной администрации.

Сообщается, что изъято и обезврежено большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

«Боеприпасы времен Второй мировой войны обезврежены, изъяты и транспортированы подразделениями ГСЧС с участка около железнодорожного пути пос. Ольгинка. Территория в 42 гектара очищена от 1824 единиц взрывоопасных предметов. Членами комиссии подписан акт, что очистка территории от взрывоопасных предметов проведена в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности IMAS», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Волновахской РГА
Фото: пресс-служба Волновахской РГА
Фото: пресс-служба Волновахской РГА
Фото: пресс-служба Волновахской РГА
Фото: пресс-служба Волновахской РГА

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