Подготовка отходных путей: Верхушка «ДНР» имеет регистрацию в Ленинградской области России (Документы)

«Глава ДНР» Денис Пушилин и автомобиль «министра иностранных дел ДНР» Натальи Никоноровой зарегистрированы в Ленинградской области в России – по одному адресу. Об этом свидетельствуют копии документов, опубликованных в российских СМИ.

В частности, сообщают росСМИ, в копии свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданного на имя Пушилина Дениса Владимировича, 1981 года рождения, на срок с 19 декабря 2019 г. по 19 декабря 2020 г., указан адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Первомайское, ул. Советская, д. 13-А, кв. 63. Это пятиэтажка в центре поселка Первомайского в Первомайском сельском поселении. В марте 2018 года в доме случился небольшой пожар. Сам поселок находится примерно посередине между Санкт-Петербургом и Выборгом.

«Также по указанному адресу зарегистрирован автомобиль Mercedes Bens С 300 4-matic, принадлежащий Никоноровой Наталье Юрьевне. Интересно, что автомобиль сменил владельца через 2 дня после того, как была выписана справка на имя Пушилина. Это может служить косвенным подтверждением того, что Пушилин и Никонорова в конце декабря 2019 года вместе находились в Ленинградской области», – отмечают росСМИ.

«26 декабря 2019 г. российский политолог Роман Манекин, участвовавший в событиях в Украине с 2014 г. и проживающий в Донецке, заявил о том, что Наталья Никоронова заняла пост главы МИД ДНР благодаря "особым отношениям" с Денисом Пушилиным. Брат Никоноровой – Алексей – является руководителем аппарата главы ДНР», – также говорится в сообщении.

Адрес, по которому зарегистрирован Пушилин и автомобиль Никоноровой, находится примерно в 1,5 часах езды (около 130 км) от МАПП «Брусничное» на границе с Финляндией.

«Регистрация в тихом месте поблизости от "Северной столицы" — это похоже на вариант "запасного аэродрома" для эвакуации руководства ДНР… Получение Пушилиным и Никоноровой регистрации в Ленинградской области в конце декабря 2019 года очень похоже на заблаговременную подготовку отходных путей», – сообщают российские издания.

Отмечается, что «эвакуация Пушилина и Никоноровой может случиться в ближайшее время».