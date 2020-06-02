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Попаснянский водоканал получил около 27 млн грн за воду для неподконтрольной Луганщины

02.06.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Попаснянский водоканал (Луганская обл.) получил около 27 млн грн за воду, поставленную на неподконтрольную украинским властям часть Луганщины. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

«1 июня текущего года был решен вопрос получения оплаты за оказанную услугу по водоснабжению жителям Украины на временно оккупированную территорию в размере около 27 млн грн», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря этому коммунальным предприятием «Попаснянский районный водоканал» погашена задолженность работникам предприятия по заработной плате в размере 20 млн грн.

«Остальные деньги направлены на погашение задолженности за использованные топливно-смазочные материалы и уплату налогов», – добавили в пресс-службе.

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