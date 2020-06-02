Где, когда и в каких условиях пройдет ВНО на Луганщине

Луганщина готова к проведению ВНО. В этом году тестирование пройдут более 6 тыс. участников. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Сегодня, 2 июня, председатель областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел аппаратное совещание. На повестке дня рассматривался вопрос об организации внешнего независимого оценивания в 2020 году.

По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрия Стецюка, в связи с введением карантина пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, а по другим учебным предметам – 17 июня. Участие в пробном ВНО примут 3 384 человека. Будут действовать 13 пунктов в городах Лисичанск, Рубежное, Сватово, Северодонецк, Старобельск, пгт Беловодск, Белокуракино, Новопсков, Троицк, поселке Широком Станично-Луганского района.

Ученики, которые не смогли своевременно отправить регистрационные документы в связи с введением карантина, смогут это сделать до 9 июня.

С 25 июня по 17 июля на Луганщине состоится основная сессия ВНО.

Для участия зарегистрированы 6 095 человек. Участники будут проходить ВНО в 28 пунктах в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Старобельск, Сватово, пгт Новоайдар, Беловодск, поселке Широкий Станично-Луганского района.

Для качественного проведения ВНО привлечены 1 238 педагогических работников, которые пройдут обучение, инструктажи и сертификацию.

Также с 24 июля по 10 августа на одном пункте, который будет создан в Северодонецке, состоится дополнительная сессия ВНО.

Для обеспечения успешного функционирования пунктов будет привлечен 201 педагогический работник, который имеет достаточный педагогический опыт и сможет обеспечить качественную проверку открытой формы заданий ВНО.

Юрий Стецюк также отметил, что на пунктах перед началом тестирования все участники и привлеченные лица будут проходить термометрию. При наличии признаков респираторных болезней ни одно лицо не будет допущено к выполнению служебных обязанностей или прохождению тестирования. Допуск в пункт тестирования будет осуществляться только в защитных масках или респираторах. Пункты тестирования будут оснащены антисептиками, жидким мылом, бумажными полотенцами.