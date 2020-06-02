«Шахтер» – «Динамо»: Цифры и факты

В 24-м туре Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» встретился с «Динамо» и обыграл своего главного конкурента со счетом 3:1. Пресс-служба ФК «Шахтер» привела основные цифры и факты матча.

100% с «Динамо». Это 20-я победа тренерского штаба Луиша Каштру в чемпионате Украины. Под его руководством «Шахтер» одержал верх в 3 матчах с «Динамо» в национальной лиге. Во всех турнирах во главе с Каштру команда провела уже 35 поединков.

«Горняки»пишут историю. «Оранжево-черные» за последние годы максимально сократили отставание от «Динамо» в истории противостояний: у «Шахтера» сейчас 23 победы, 24 поражения и 17 ничьих при разнице мячей 76–79.

Марлос – специалист по «Динамо». Марлос (7) опередил Андрея Воробья, Луиса Адриано и Эдуардо (6) по количеству голов «Динамо». Столько же мячей в истории противостояний с киевлянами забил только один игрок – Алекс Тейшейра.

Статистика. В отчетном поединке «Шахтер» владел мячом 59% игрового времени, показав более высокую точность передач (89% на 81%). В створ пришлось 4 из 8 ударов и 3 из них завершились голами. Киевляне «выиграли» по офсайдам 6:0 (все у разных футболистов), но все же в одном случае, когда положения «вне игры» удалось избежать, забили.

Хороший матч Тайсона. У Тайсона прошло 5 из 7 обводок, он выиграл 11 из 19 единоборств (58% при средней цифре по сезону в 51%) и совершил меньше всего потерь в этом сезоне (4), не считая октябрьский разгром «Колоса» 6:0 (там было 3). Именно он протащил мяч к штрафной через центр, уйдя от Шепелева с Вербичем, и во многом сделал первый гол «Шахтера», который явился моментальной реакцией на пропущенный и позволил переломить ход встречи.

Много замен. Впервые тренеры получили возможность провести 5 замен в официальном поединке. Тете уже был готов выйти на поле, когда состоялась результативная атака со вторым голом Марлоса, и рокировка на несколько минут была отсрочена. Каштру провел пару двойных замен (Тете и Фернандо, Коноплянка и Соломон), а задолго до этого, в начале второго тайма, выпустил Маркоса Антонио, которому было суждено поставить точку (у бразильца 2 мяча в 2 последних матчах).