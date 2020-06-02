В Офисе президента Украины рассказали подробности встречи Ермака с министром обороны Германии

В рамках рабочего визита в Германию руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Андрей Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран – участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

«Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования», – сказал Ермак.

Он отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которая в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Кроме того, участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

«Министр обороны ФРГ отметила, что Украина является другом Германии. Берлин поддерживает нашу страну на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий – Донбасса и Крыма, ведь это является вопиющим нарушением международного права», – отметили в пресс-службе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Германия также поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в Нормандском формате.

Министр обороны ФРГ отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.