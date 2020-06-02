В Краматорске обнаружили неизвестное захоронение времен Гражданской войны (Фото)

В Краматорске бригада по укладке ливневой канализации обнаружила захоронение человеческих останков, которое не указано ни в одном документе. Предполагают, что оно относится к временам Гражданской войны начала ХХ века. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Необычную находку обнаружили 1 июня во время выполнения работ по укладке ливневой канализации вдоль улицы О. Тихого в районе памятника «Героям войны». Это братская могила, где захоронены останки участников Гражданской войны 1919-1921 годов.

Участок, где было выявлено захоронение, не входит в охранную зону памятника.

«Именно поверх этих захоронений с начала 1930-х годов – почти 90 лет назад, были проложены трамвайные пути. Они не были нанесены ни на какие известные официальные планы и схемы. Находка стала полной неожиданностью как для проектировщиков, так и для подрядной организации, выполняющей работы», – отмечают в Краматорском горсовете.

В настоящее время выполнение всех работ на этом участке приостановлено. Решается вопрос эксгумации и перезахоронения всех обнаруженных останков на одном из кладбищ города. Подробности о перезахоронении обещают сообщить дополнительно.