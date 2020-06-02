Пытал украинских военных: В Мариуполе СБУ задержала участника «группы Безлера»

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) из «группы Безлера», который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донетчины. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. По заданию "Беса" боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов», – сообщили в СБУ.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, участник НВФ унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

«В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела», – проинформировали в СБУ.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили участнику НВФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.