Еще две смерти и инфицированные от родителей дети: В «ДНР» рассказали о COVID-19

В «ДНР» зафиксировали еще 2 смерти от COVID-19, всего зарегистрированы 553 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 1 мая исследованиям, выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. 3 положительных результата исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, прибывших из России, среди новых случаев инфицирования – 2 ребенка, контактировавшие ранее с инфицированными родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

«Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 65 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 12:30 2 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 553:

на лечении – 389 пациентов,

выписаны – 144 человека,

летальных случаев – 20.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июня в Украине коронавирусом заболели 24 340 человек (10 078 пациентов выздоровели, 727 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 164 случая СOVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 163, 98 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 47 случаев СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 419 случаев (выздоровел 321 человек, летальных случаев – 6).