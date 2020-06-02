Достичь прекращения огня на Донбассе реально, – глава МИД Германии

Договоренности, достигнутые на встрече в Нормандском формате в Париже, следует выполнить, и начинать нужно с шагов по защите гражданского населения. Об этом сегодня, 2 июня, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что ранее главы МИД встречались в Нормандском формате в режиме видеоконференции и были единогласны в том, что договоренности, которые были достигнуты в декабре в Париже, должны быть реализованы.

«Мы хотим вместе с Украиной достичь мира на востоке страны и добиться "режима тишины", как это предусмотрено в Минских договоренностях, который будет соблюдаться. В деталях это, конечно, очень сложно. Мы это знаем, но это – реально», – подчеркнул Маас.

По его словам, нужно начинать там, где возможны конструктивные шаги, – в защите гражданского населения.

«Сегодня мы говорили, и говорим давно, о новых пунктах пересечения [линии соприкосновения]. Только 5 пунктов пересечения на 400 км линии соприкосновения – это очень мало и очень усложняет жизнь людей по обе стороны от этой линии», – сказал глава МИД Германии.

Он отметил, что прагматично действовать возможно, Украина показала это в процессе разминирования, который нужно продолжать.

«И также выводы встречи в Париже требуют компромиссов от всех», – добавил Хайко Маас.