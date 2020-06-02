На Донетчине жители многоэтажки нашли в подъезде годовалого ребенка

В Мариуполе жители многоэтажки обнаружили на лестничной площадке маленького ребенка. Родителей или других родственников рядом не было, поэтому очевидцы вызвали полицию. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о найденном ребенке поступило правоохранителям вечером 1 июня. Жители одного из многоэтажных домов в Левобережном районе Мариуполя нашли девочку, которая босиком ползала по лестнице на лестничной площадке.

«На вызов была направлена следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Правоохранители начали расспрашивать жителей, чтобы установить родителей девочки. На одном из этажей была обнаружена женщина, которая сидела на полу и не могла ничего о себе сообщить, она практически не разговаривала. Благодаря помощи жителей полицейские выяснили, что данная гражданка снимает одну из квартир, и к тому же у нее есть маленький ребенок. Так удалось установить мать годовалого ребенка, который находился без присмотра», – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции отвезли девочку в больницу. Мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Вид административного наказания в отношении гражданки определит суд. О происшествии также уведомили Службу по делам детей для принятия совместных мер по защите прав и интересов ребенка.