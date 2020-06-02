Украина готова к широким компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение «красных линий», – Кулеба

В урегулировании ситуации на Донбассе Украина готова пойти на широкие компромиссы, но не ценой сдачи национальных интересов и пересечения «красных линий». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Он напомнил, что приблизительно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в Нормадском формате.

«Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения, и с тех пор настойчиво и последовательно ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но в то же время, я хочу на этом акцентировать, не приводили бы к пересечению "красных линий". Уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, будет продолжен разговор в Нормандском формате на уровне министров, уже вскоре состоится очередная такая встреча, где будут обсуждаться решения, которые могут принести мир на Донбасс.

«Но сегодня мы вспоминали не только ситуацию на Донбассе, а также и Крым. Я обратился к Хайко Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму. И также мы заинтересованы, чтобы представители Красного Креста посетили украинцев, которых незаконно удерживают на территории России», – сказал Кулеба.

Он добавил, что Крым должен оставаться в международной повестке дня.