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Ждут приказа штаба ООС: Пограничники готовы к открытию КПВВ на Донбассе

02.06.20 15:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Точные даты, список и условия открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будут известны после приказа командующего Объединенных сил (ООС) Сергея Наева. Пограничники из состава ООС готовы к возобновлению работы пунктов пропуска. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

Он напомнил, что КПВВ на Донбассе действуют в соответствии с решениями командующего Объединенных сил.

«Как только штаб ООС определится с этими контрольными пунктами въезда-выезда, пограничники будут осуществлять оформление в соответствии с нормами, которые будут действовать, – будут ли они полностью открыты или с ограничениями. Но все эти решения мы будем видеть после приказа командующего ООС. В свою очередь, пограничники, которые входят в состав ООС, готовы к выполнению заданий», – отметил Демченко.

В пресс-центре штаба ООС о точных датах и списке КПВВ, которые откроют в первую очередь, пока информацию предоставить не могут.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

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