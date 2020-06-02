На Донетчине 545 многодетных семей получили продуктовые наборы

В Донецкой области 545 многодетных семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, получили продуктовые наборы. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 1 июня многодетные семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, из гг. Авдеевка, Константиновка, Доброполье, Селидово, Дружковка, Покровск, Новогродовка, Бахмутского, Константиновского, Добропольского, Александровского, Ясиноватского, Славянского, Мангушского, Марьинского, Покровского, Никольского районов, Андреевской, Лиманской, Соледарской, Шаховской, Звановской, Угледарской, Александровской, Бахмутской, Черкасской и Северской ОТГ получили продуктовые наборы. Их доставка предусмотрена в мае. Всего выдано 1 537 продуктовых наборов 545 многодетным семьям», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также проинформировали, что в Донецкой области предусмотрена субвенция из областного бюджета бюджетам городов областного значения, районов, объединенных территориальных громад на предоставление натуральной помощи в форме продуктовых наборов людям, получающим социальную услугу ухода дома в отделениях социальной помощи территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг), центрах предоставления социальных услуг, детям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и состоят на учете служб по делам детей, и многодетным семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в 2020 году.

«Структурными подразделениями по делам семьи и молодежи РГА, ВГА, исполнительных органов городских советов, советов ОТГ области продолжается предоставление продуктовых наборов многодетным семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Предоставление продуктовых наборов предусмотрено в течение 2-х месяцев», – добавили в пресс-службе.